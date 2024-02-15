【酋長錦標】沈拿：將王今仗對手比上年更強

「將王」於本周六在卡塔爾多哈的雷恩馬場，出爭2400米三級賽酋長錦標，將自7檔出閘，力爭蟬聯冠軍。

「將王」是上屆此賽盟主，近期操練表現甚佳，令牠的練馬師韋達深感滿意。韋達表示：「馬兒於星期二由我策騎進行了草地快操，表現一如預期，現時狀態大勇，動作十分流暢，作戰心態一流，體重也正好與去年勝出此賽時一樣。我在香港也難以將牠的體重調整至現時的水平。馬兒現時態況甚佳，健康良好，動作非常流暢，我對牠的進度十分滿意。」

「將王」上年於沈拿胯下勇奪勝出酋長錦標，成為首匹及迄今唯一曾在卡塔爾勝出賽事的香港賽駒。韋達續說：「原本我們希望今仗抽得中至內檔，現在7檔起步算不錯。沈拿是其中一位最能夠駕馭此賽場地的騎師，而且他對此駒瞭如指掌，去年策騎牠上陣時表現出色。」

沈拿曾多次奪得卡塔爾及巴林冠軍騎師殊榮，並曾在出生地意大利榮膺冠軍見習騎師，他熱切期望與「將王」故劍重逢。沈拿說：「去年此賽日美妙極了，賽事激動人心。我十分慶幸能夠再次策騎香港賽駒，也很高興與好友韋達合作，並且獲得馬主的支持。此賽對我別具意義，今年的參賽馬實力更佳，看來較難應付，但『將王』狀態十足，我們將會全力衞冕。」

沈拿續說：「上年賽事有擂台躉『偉倫角』，各駒都把牠視作主要對手，今年則沒有出現這種情況，所以我期望能再次取得佳績。」

高多芬兩匹參賽馬「桀驁之戀」及「情與榮」分別從第10檔及第2檔起步，來自日本的2023年香港瓶亞軍「輕風飛」抽到11檔，另外兩匹日本代表「北橋」及「里見騰輝」則抽到較有利的檔位，分別從4及5檔起步。「輕風飛」的練馬師池江泰壽頗為樂觀：「馬兒排檔不算太差，將居中間位置競跑。我認為哩半途程較適合牠發揮，這裏的草地也適合牠，所以我安排牠遠征此賽。」

岳伯仁麾下「海角遠景」排在3檔，而法國練馬師苗傲賢訓練的「小巧勁力」則排1檔起步。苗傲賢說：「牠今仗跑2400米將更合發揮，馬兒實力非凡，已證明自己是一匹佳駟。」

練馬師高仕登及高素德今仗將派出二級賽盟主「易勝利」爭標，自6檔出閘。高素德說：「馬兒近況不俗。牠於去年11月在巴林上陣後休賽至今，目前狀態良佳。」當地馬主Wathnan Racing名下的「小巧勁力」只曾在多哈上陣一次，於上月勝出一項2200米賽事。