【戰況R3】贏馬轉廐成功例子 航哥：威哥爆倉所以轉來！

第3場四班谷一哩，頭段步速好慢，擺前走馬佔得先機，其中前仗喺呂廐贏完轉去葉廐的「蟲草之凰」，今次排7檔鍾易禮搶到欄慢放，入直路對手冇逼近，佢又帶到喇，呢隻馬成日都有形勢之助，至於跑第2名，係同樣擺前的「勇晉當銳」，第3名為大外欄後上頗蝕的大熱門「富喜來」。

團體馬主譚健業大律師表示今場頭馬航哥功勞好大，因為佢晏晝成日幫隻馬教閘，今場都刻意用到鍾易禮減磅，賽前信心一般，冇諗過今場步速咁慢，轉彎見到走甩咗都知隻馬有機會，贏馬有驚喜。

贏到第13W嘅葉楚航，表示「蟲草之凰」馬主本身同威哥傾咗上場無論贏定輸都係會轉嚟自己到，因為威哥已經爆咗倉，所以都多謝威哥，多謝馬主支持。而呢匹馬上場贏完之後來投時一切正常，狀態保持，自己都幫呢隻馬教咗好耐閘，今場閘前都搞咗陣先跑，但隻馬都唔係好似之前咁有脾氣，情緒穩定咗。航哥大讚鍾易禮今場發揮應記一功，因為隻馬最佳跑法應該係有遮擋，但鍾易禮見步速太慢，索性自己走，結果賺慢步速贏，希望隻馬繼續穩定交到好成績

第3場賽果：11-4-7-2

二重彩賽果：11-4(最後賠率42)