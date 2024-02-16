【賽後報告】騎巴薩諾瓦搏輸 仲要停埋賽！

今期停賽騎師有一位，第5場班德禮騎「巴薩諾瓦」犯規，停賽1日(2月25日)，不用罰錢。

是晚賽後報告撮要：

第2場：「健者」流鼻血。

第3場：「赤火驍龍」抵達起步點後更換繫舌帶。入閘後衝前，導致其閘門打開。其後被牽出閘廂及接受獸醫檢驗，獸醫認為此駒適宜出賽。「友誼喜悅」入閘後在閘內以後足豎立，導致右前腿觸碰底板。其後被牽出閘廂及接受獸醫檢驗，獸醫表示此駒右前腿不良於行，因此不適宜出賽。小組按照獸醫意見著令「友誼喜悅」退出此賽。

第5場：「佳意馬」開閘時煩躁不安，以後足豎立，因而失地。小組認為有關事件是由於此駒於開閘時的閘廂行為造成，因此宣佈此駒為出賽馬匹。「佳意馬」必須經閘廂測試及格後，才可再次出賽。

班德禮（「巴薩諾瓦」）承認一項不小心策騎［賽事規例第100(1)條］，事緣他於末段容許坐騎在尚未帶離「幸運旅程」下向內移入，導致該駒失去應有的跑線及須勒避。小組判罰班德禮於2月25日星期日沙田賽事停賽（1個香港賽馬日）。在衡量判罰輕重時，小組裁定班德禮的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第2級，並且也考慮了他的極佳策騎出賽紀錄。

第7場：「真感」出閘僅屬一般。接近850米處時在被「嘉應威風」超越之際收慢，其後向外移出。賽後，賀銘年報告，「真感」陣上走勢欠佳，數度失去平衡，末段未能以勁勢衝刺。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。小組認為與近仗相比，「真感」今仗的表現令人失望。

第8場：「還看今朝」患有「喘鳴症」，而此駒過往也有此毛病報告。

第9場：「都靈福星」轉直路彎時在「博望坡」內側緊迫競跑。入直路時在「博望坡」內側未能望空，其後移至該駒外側，跑過300米處時得以望空。