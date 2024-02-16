【蹄聲妙影】向前一小步 文明一大步

貴為旅遊景點，除咗要有食肆醫吓遊客嘅五臟廟，足夠嘅廁所都好重要，尤其長假期，莫講主題公園，甚至各大商場去廁所都要排隊，男廁都好啲，快上快落，女廁門口打蛇餅嘅情景司空見慣。至於已成為香港十大旅遊景點之一嘅賽馬日，兩個馬場都有足夠餐廳，客源亦唔同。跑馬地馬場方面，由於場外周邊都有唔少食肆，所以入場人士多數喺啤酒園買杯啤酒濕吓口便算，如果餓起上嚟，至多去小食亭買隻熱狗，或去麥記買個餐拎住咬，近觀賽馬先係主菜。

講到廁所，兩個馬場都應付有餘，基本上200米以內都有一個喺左近，沖水力度又夠猛，回水亦快，而會員席仲有「所長」長駐，拍得住啲五星級酒店。不過，即使男廁尿兜多到似閘廂，但早前有位攝記行家遇到不愉快經歷。

話說某個沙田日賽，呢位行家開跑前一如以往先面壁一次，當時唔係好多人，閘廂多的是，但有位仁兄硬係企佢隔離一齊面壁，仲要好冇品咁洗地，最後整濕咗呢位行家隻鞋，行為令人討厭，怕且喺男廁應該黐番張「向前一小步，文明一大步」嘅標語了！

初步提供:

第2場3「超悅明駒」

第10場2「黃腳鱲」

■東星