韋達：我可能不會再遇上將王…

今季第5季在港從練的韋達一向視旗下佳駟「將王」為馬房之星，明日他將派出此駒在卡塔爾多哈的雷恩馬場力爭衛冕酋長錦標(2400米三級賽)，刻下正努力不懈地備戰，冀與此匹兩屆香港最佳長途馬再創歷史。

韋達表示：「目前『將王』可算是我職業生涯最重要的一駒，我可能不會再遇上另一匹好像牠的佳駟。馬兒成就不凡，與我一起取得不少佳績，讓我夢想成真。馬兒讓我的從練生涯有個非常好的開始，牠在我心中永遠佔有特別的位置。」

韋達至今憑「將王」在香港3勝一級賽，並於一年前在卡塔爾多哈揚威酋長錦標，締創歷史。相隔一年，他與這匹馬房之星重臨雷恩馬場，力爭蟬聯此賽冠軍。「桀驁之戀」、「輕風飛」、「易勝利」、「海角遠景」等強敵也會加入戰團。

「以賽績來看，今年的對手實力稍高於去年，看來競爭將會十分激烈，但馬兒現在佳態洋溢，而且牠喜歡遠征，我對牠的狀態十分滿意。今仗高手林立，但我有信心牠能夠取得佳績。」韋達說。

「如果沒有把握，高仕登決不會帶馬遠征，他旗下的『易勝利』看來加速力極強。我認為今仗對手不易應付，但『將王』現時狀態十足。牠精力充沛，最重要是胃口很好，令人十分鼓舞。」韋達續說。

現年7歲的「將王」抵港後隸屬韋達馬房，迄今服役至第4季，已出賽27次。牠在首季嶄露頭角，在2021年香港經典盃(1800米)及寶馬香港打吡大賽(2000米)均跑獲亞軍。

「將王」迄今在港3勝一級賽，先於2022年在花旗銀行香港金盃(2000米)以出色表現擊敗「金鎗六十」而摘桂，其後連奪2022年及2023年的渣打冠軍暨遮打盃(2400米)冠軍，其中在上屆賽事更力壓「浪漫勇士」而奪標。

沈拿將第4度夥拍「將王」上陣。他熟悉雷恩馬場，相信這或有助人馬再次取得佳績。沈拿說：「這條跑道不易應付，你必須對它有所了解。情況就像在跑馬地舉行一級賽，很少騎師首次在跑馬地上陣就有好表現。當然，如果你經常在這裏出賽，就會對它更加熟悉 。」

沈拿是雷恩馬場成績數一數二的騎師，上季榮膺卡塔爾冠軍騎師，並曾3度揚威酋長錦標。「我想『海角遠景』出閘後會上前，而『小巧勁力』自第一檔起步後可能會居第三或第四位。隨後是『夢迴』，我想牠會緊隨領放馬，至於『易勝利』及『桀驁之戀』也都是佳駟。日本賽駒的跑法難以估計，但牠們在日本總是全力以赴。今仗參賽馬的實力不俗。」

「將王」在今次遠征後預料將會角逐渣打冠軍暨遮打盃，力爭3勝該賽。這匹父系出自「天文學家」的佳駟出道以來一再歷經波折，包括去年11月球節曾受傷。

韋達說：「我們盡可能細心照顧牠，也會控制出賽、快操次數以至其他各方面。我們會視乎牠在冠軍暨遮打盃的表現再作決定（日後部署）。如果牠在該賽交出好表現，我們便會下決定。」

韋達去年憑「將王」在卡塔爾締創輝煌成就，而他表明不論今仗能否取勝，日後也會重臨此地。他說：「他們用心照顧我們各方面的需要，包括檢疫等。這個城市（多哈）十分迷人，不但有各種美食，而且當地人十分好客，團隊合作氣氛很好，所以我希望能再次到訪。」