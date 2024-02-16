【賽馬以外】咁嘅賽期 造就遠征時機！

唔係話香港賽事水準唔高，但當睇嚟睇去都係四班1200米，都想睇吓啲香港良駒遠征嘅演出，好似香港長途一哥「將王」聽晚就喺卡塔爾多哈嘅雷恩馬場力爭衞冕2400米三級賽酋長錦標，筆者梗係想「將王」贏多次，但今屆對手真係強一截，有贏過美國育馬者盃草地大賽嘅「桀驁之戀」，應屆香港瓶亞軍「輕風飛」等，絕對係硬仗。但成日都話，點樣去定義一個冠軍嘅價值同水準，係要靠你嘅對手決定，如果「將王」能夠力壓群雄，真係能夠證明自己係全球一線長途好手，唯一可惜嘅係馬會再次無受注同轉播呢場賽事，聽晚都要搵吓方法點睇先得喇。

「將王」要遠征其實好正常，因為香港嘅2400米大長途只得3場，咁養一隻馬無理由一季只跑3場，遠征謀出路係唯一辦法。不過，最近攻下香港速度系列首關百週年紀念短途盃嘅「維港智能」同埋捧走三冠首關董事盃嘅「遨遊氣泡」都打算喺下個月遠征，前駒想去日本出戰1200米G1高松宮紀念賽，而「遨遊氣泡」打算去杜拜跑1800米G1杜拜草地大賽，點解呢兩匹香港佳駟想遠征？咪就呢段時間喺香港冇適合佢哋嘅賽事囉。

講吓最近落實改用潘頓嘅「遨遊氣泡」，上季打吡冠軍，但舊年5月中左膝接受手術，所以抖到今季11月先復出，然後近兩仗跑G1得1冠1亞，季內只跑3仗體力多到不得了，但如果想再喺香港跑1600米一級賽？就要等到4月尾嘅冠軍一哩賽，咁呢啲時間做乜好？姚本輝就畀咗答案大家，就係先要增程跑埋2000米G1香港金盃，然後就遠拜杜拜，無理由白白浪費馬匹狀態嘛。所以有時都唔係馬主、練馬師想遠征，而係當冇賽程嘅時候，迫於無奈都要咁做。

咁「維港智能」嘅例子就仲簡單，贏完上場百週年紀念短途盃，都係要等到4月尾先再1200米G1主席短途獎，可能有人話咁可以跑埋香港速度系列次關，1400米嘅女皇銀禧紀念盃嘛，但唔係隻隻短途好手都好似「金鑽貴人」、「福逸」或者「爭分奪秒」咁跑1400米都得，咁「維港智能」喺同樣於3月尾舉行嘅杜拜嘅阿喬斯短途錦標同埋日本高松宮紀念之間揀一場嘅遠征，亦非常合理，況且香港短途馬匹實力強，去到其他地方或者有啲優勢，自然提高遠征把握。

去到呢到，或者有人會覺得，筆者係咪喺度插緊馬會編賽程有啲問題，焗住啲頂級良駒去遠征呢？咁又唔係嘅，如果大家有睇日本隊遠征杜拜嘅陣容，就明白其實喺東瀛，頭4個月嘅一級賽，唔好話短途，就算中長途都唔多，係得一場2000米嘅大阪盃，然後就係3200米嘅春季天皇賞，咁嘅2400米好手咪一樣去跑酋長錦標，有啲就去跑沙地嘅沙特盃，而杜拜草地大賽同埋2400米嘅司馬經典賽，都有一堆日本長途好手報名，證明賽程呢啲嘢，唔係香港專屬問題。當然，去到呢到，大家又可能諗到點解杜拜世界盃嘉年華咁受全球關注，因為呢段時間正正畀到香港、日本同埋仍未開季嘅歐洲良駒一齊喺同一個場地比併，所以呢段時間香港少啲大賽，筆者絕對歡迎，但亦要香港良駒嘅幕後要多啲諗吓去海外挑機啦。

■山無陵