輝哥：極速奇兵周日會全力爭分跑打吡！

姚本輝繼上季憑鎮倉寶「遨遊氣泡」揚威寶馬香港打吡大賽2000米後，今季將部署後起之秀「極速奇兵」競逐此賽，力爭個人冀能蟬聯冠軍。

「極速奇兵」最近4仗均在跑馬地出爭1650米賽事，合共取得3場頭馬，本週日（2月18日）將回師沙田，角逐第9場三班1800米，力求取得佳績以提升評分，從而增加出爭寶馬香港打吡大賽的機會。

姚本輝說：「『極速奇兵』是一匹令人非常振奮的佳駟，至今在跑馬地表現出色，而我認為像牠這樣體型龐大的賽駒，在直路又闊又長的沙田賽道上角逐或會有更佳表現。馬兒表現亦見持續有進。」

「我們已視香港打吡大賽為目標，會讓牠競逐打吡。」

「極速奇兵」週日將由艾兆禮策騎，自第11檔起步，同場10匹對手包括打吡報名馬匹「智取神駒」、「精算謀略」、「摩界」及「恩尼格」。

父系出自「識奔」的「極速奇兵」今季開始時評分為51分，季內表現大有進步，現時評分已增至74分。牠的練馬師姚本輝去年憑「遨遊氣泡」首奪香港打吡大賽冠軍，該駒當日在巴度胯下自第14檔出閘，精彩演出至今仍令人難忘。

除「極速奇兵」外，姚本輝也寄望麾下的「寶成智勝」本週日夥拍近期手風正順的鍾易禮出爭第二班TVB盃1400米能交出好表現。該駒週一（2月12日）在沙田出賽時在頭馬「嫡愛心」之後以第10名衝線。

姚本輝說：「馬兒上仗賽後狀況良好。牠的實力甚佳，如果能夠在季尾再次交出好表現，我不會感到驚訝。」

容天鵬則會派出「晶晶日上」角逐TVB盃。該駒將由周俊樂策騎。容天鵬說：「我當然希望牠能夠獲勝，但此賽競爭激烈。馬兒正值佳態，當然如果有好的檔位將更加理想。目前沒有適合牠角逐的泥地賽，但草地或泥地牠都能應付。我認為1400米也不成問題。」

「晶晶日上」最近7仗取得2冠5亞，現時評分達至出道以來最高的86分。

另一邊廂，希威森與呂健威剛於週四（2月15日）晚合作取得兩場頭馬，週日將再度攜手，以「黃腳鱲」出戰尾場三班1650米泥地，冀能延續佳績。

「黃腳鱲」服役至今3勝均由希威森操刀，上仗於1月24日在沙田角逐一項1650米賽事，在頭馬「無心睡眠」之後跑獲季軍。希威森認為此駒今仗續跑同場同程賽事將有利發揮。

這位南非籍好手說：「我認為馬兒近期一直保持佳態，我們很滿意。牠已蓄勢待發，準備再次爭功。」