盃賽大好友順勢捧埋TVB盃？

潘頓現時累積66W，正向冠軍騎師寶座大步邁進，就連盃賽場合都得心應手，至今已捧走11項盃賽成為眾騎師之首，早前12月國際賽憑「金鑽貴人」摘下G1香港短途錦標，去到龍年手風仍見大順，先憑「紅運帝王」勇奪賀年盃，剛周三晚義勇軍盃，夥拍蔡廐另一匹「有財有勢」再次領取獎座，此位盃賽好友Buddy，今次替希廐「朗朗乾坤」效勞出戰TVB盃，分分鐘又站到頒獎台上。

5歲馬「朗朗乾坤」今季進步神速，先在季初贏田草1200米，到前仗改戰田草1400米，直路由包尾追得第1名，拉士快達22秒41，堪稱風捲殘雲式後勁，此駒備受馬迷重視，雖然剛戰有意外未能出閘，但及後潘頓連續兩次為其試閘，結果兩次起步都順利，今次盃賽當前，相信人馬要捧盃補數了。

潘頓除「朗朗乾坤」爭主題盃賽，其餘場次亦是惡氣十足，好似第3場四班田草1400米的「佳福駒」，前次與「安泰」埋Q，剛戰直路則在內欄空位不足下敗陣，不足為據，要小心了。

第2場四班田草1200米的「飲杯」，出自名種「燈塔島」，台型突出，潘頓一早嘜實初出即騎，唔好錯過。尚有第9場三班田草1800米的「精算謀略」，上季3勝後今季接連搏失，但潘頓不離不棄，剛戰被頭馬「嘉應傳承」走甩追唔切得第2名，今次誓要補中。