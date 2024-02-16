【泥地成績帶頭】今期4場泥地 文廐揸旗！

睇番今季泥地賽成績，文家良拍住蔡約翰同樣贏5場最多，而今次周日跑6草4泥，文家良於4場泥地俱有派馬上陣，又計好數開火，「怪獸奇兵」、「創奇蹟」、「天行健」及「自強不息」都要吼實。尤其第7場「天行健」續配贏馬功臣艾道拿，排5檔連捷機會大好，文家良有望數胡贏出「練馬師王」!

第7場三班1200米泥地，「天行健」自購馬在港3歲出道，至4歲拚了一段時間才於谷草出頭，難贏馬浮沉多時，但今季6歲卻於上仗四班泥地1200米重敲勝鼓，而且姿態甚勁，遲熟馬一旦回勇，今回升三班依然可看好機會。操足用王牌而來，戰意十足，續配艾道拿可把握機會再下一城。

第10場「自強不息」上季出道已由艾道拿騎慣騎熟，取兩亞未勝後今季初換潘頓於泥地搏殺得手，輾轉今次重配艾道拿跑泥地一哩，排1檔易跟易衝，有晒條件再闖勝門。

至於第5場「怪獸奇兵」上仗返四班跑泥地一哩即得季軍，今回用王牌及潘頓接手，又可恃班底出擊，力足坐正。

第6場「創奇蹟」前仗於五班泥地1200米大勝而回，上仗改攻谷草大敗，今回即安排重返勝途，居四班僅負117磅甚輕，跑法有彈性，可放可追，排3檔叫胡。既然幾駒都有好餐士，一於買4匹文廐馬WP過關！