【分秒在握】話碰唔碰令人費解

有時候，作為賽馬從業員，真的不想批評得太狠，主要係怕會影響到別人生計，若然因此而令到飯碗不保更於心不忍。不過，作為評論者，有時候看到一些不平事，又不可以沉默，否則就失去了評論的意義。剛周一賽事途中，周俊樂跑罷第7場「光年八十」，就因為身體不適而要退下火線，最後兩場坐騎亦要換人上陣。

身體不適縱使在騎師身上發生亦是司空見慣，因此預計周四復出亦是理所當然，而馬會在賽前一日的周三下午3時58分，就曾經發文表示騎者適宜出賽，但殊不知在一個多時候後，即5時07分，馬會又旋即公布換人，當然全行的馬經資料要統統更新，但更令人費解的，係一個多小時，何解會有截然不同的判斷呢？筆者對醫學一竅不通，但作為醫生，在短短一個多小時，會預期一個病人應該有甚麼樣的進展呢？合理一點說，是否應該多給一點時間，到賽日再作決定呢？「話碰唔碰」，雖然可以諒解，但其實始終不好。

伶俐驫駒露搏殺手影

容天鵬今次成手馬全配復出的周俊樂，唯獨「伶俐驫駒」配潘頓，上仗快步速段段快跟亦入Q，今次強者接手，擺明車馬。

■長風