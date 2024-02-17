奧璇璧改寫歷史 美丹首位贏馬女騎師！

下個月尾喺美丹馬場舉行嘅杜拜世界盃賽馬日，肯定有唔少馬迷關注，因為有部分香港佳駟都打算遠征，當中包括應屆董事盃冠軍「遨遊氣泡」，姚本輝早前透露有意讓此駒角逐1800米G1杜拜草地大賽。

不過，其實杜拜依家都有唔少賽事舉行，好似尋晚美丹馬場都安排咗9場賽事，即使並無分級賽，卻出現一個歷史性時刻，喺第6場只限(80至105分)馬匹參與嘅1800米草地讓賽，女將奧璇璧策騎其父親奧斯本訓練嘅「異國醇釀」(Ouzo)擊敗兩匹高多芬名下賽駒「高堤岸」(Highbank)同埋First Sight，成為美丹馬場成立14年嚟首位贏馬嘅女騎師，極具意義。

年僅21歲嘅奧璇璧，上個月因傷關係，已經錯失夥指「異國醇釀」於美丹馬場建功嘅機會，今次由佢重新接手順利為呢匹8歲老馬再下一城，兼且創造歷史，心情自然興奮，佢話喺10年前自己喺梳化睇到爸爸訓練嘅「紐約祝福」(Toast of New York)捧走阿聯酋打吡，依家佢幫老竇喺杜拜贏馬，感覺非常特別，而佢提到非常感激副練 Jimmy McCarthy同埋爸爸馬房團隊，因為「異國醇釀」並唔係一匹容易訓練嘅馬。