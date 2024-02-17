連贏5場G1捧走閃電錦標 佢先係最佳短途馬？

香港短途好手「金鑽貴人」以國際評分125分成為去年全球評分最高嘅短途馬，相信大家都覺得實至名歸，事關此駒去年演出光芒四射，先包辦香港速度系列3關賽事，年尾更捧走香港短途錦標，可惜今年初出戰1200米G1百週年紀錄短途盃，卻三甲不入，翌仗角逐1400米G1女皇銀禧紀念盃，將改由麥道朗接手。

另一邊廂，去年於澳洲表現出色嘅新西蘭馬女「重心城」(Imperatriz)，雖然國際評分只得118分，但去年集中於澳洲維省上陣，連贏5場之餘兼有4場係G1頭馬，表現非常出色。到咗今年呢匹短途好手選擇今日喺費明頓馬場舉行嘅1000米直路G1閃電錦標復出，即使賽前試閘走勢平平，令人懷疑馬兒能否維持高水準演出，但嚟到真正比賽，此駒喺寶遜胯下展現頑強鬥心，全程力抗薛恩嘅坐騎「探察」(Private Eye)，順利掄元兼連贏5場G1。另外，「重心城」至今上陣24次取得18冠2亞1季，成績驕人。

對於今年復出即勝，令眾人對「重心城」的疑慮一掃而空，賽後寶遜笑言呢匹馬女同佢自己一樣，都係唔太鍾意試閘，因此試閘表現先會麻麻地，去到真正比賽就會全力以赴。