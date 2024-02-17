得5匹坐騎 但艾兆禮手執3駒新勝馬！

今期沙田日賽，現時喺騎師榜排第5位嘅艾兆禮出奇地只得5匹坐騎。雖然艾兆禮坐騎數量比平時少，但佢5匹坐騎之中，多達3駒係新勝馬，其中鄭廐「滿冠熊」以及「無心睡眠」兩駒已證明泥地性能，當然不容忽視。

第5場四班1650米泥地，「滿冠熊」至霍利時散倉後分別喺賀賢、高伯新馬房服役，但表現平平，轉至鄭廐後跑咗4場，今季復出跑田泥1650米即在艾兆禮胯下取得久違頭馬。「滿冠熊」服役4W之中全數在泥地取得。不過「滿冠熊」喺10月27日試閘後流鼻血，依例禁賽3個月，不過此駒仍保持一定操練，久休接近5個月後再出，9歲馬毫不保留。

第10場三班1650米泥地，「無心睡眠」今季主力在此程發展，結果上仗喺艾兆禮胯下後上如飛，重返勝門。「無心睡眠」加分後評分仍處有利水平，倉主為馬匹報番首本路程可拚則拚。

另外第9場三班1800米田草，姚廐「極速奇兵」今季已在谷草一哩取得3捷佳績，上仗初上三班仍輕勝1乘多。幕後有意安排此駒進軍打吡，為爭入場券，「極速奇兵」今仗回師沙田兼增程一試，值得留意。