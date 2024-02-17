周俊樂呢隻跑1400小心爆！

本地薑周俊樂賀歲賽中途身體不適退下火線，原以為夜賽可如常上陣，豈料狀況未有令人滿意，賽前一日被勒令退賽。周俊樂周日復出共騎9駒，可謂質量兼備，而出自容廐之坐騎如「銳一」、「占士德」及「晶晶日上」，俱有相當機會，有望為騎者帶來龍年首捷。

雖然周俊樂於夜賽無緣上陣，5匹坐騎實力一般，換人出戰亦乏建樹，反而爭取休息時間，養精蓄銳於今期沙田日賽復出，最有默契之容天鵬，更加委以重任，除了「伶俐驫駒」由潘頓助陣，其餘6匹參賽馬，全數交由周俊樂出戰。

當中今季復出兩戰俱得亞軍的「晶晶日上」，性能雖被視為泥優於草，惟首戰於田草1200米卻有煥然一新表現，能夠與頭馬「錶之銀河」彈甩主馬群，結合締速絕對是強組賽績，今次再向難度挑戰，增程跑1400米爭盃，能跟擅鬥之輩，隨時再一次帶來驚喜。

占士德無懼負重磅

周俊樂配合容廐馬攻勢，季內不乏佳作，第4場「占士德」由其贏馬後，上仗刻意換黃智弘減磅出擊，只能上名恰如其分，稍事回氣出戰轉彎途程1200米，服役首戰同程備受冷落，但卻展現天生速度，今仗無懼負重磅打硬仗，贏馬組合欣逢檔利，有望收復前失。

至今4戰未嘗上名之生力軍「銳一」，循序增程以至配備變動不斷摸索，上仗初跑1400米在慢步速下末段頗有追勢，與另一匹上仗初出於泥地短途得第4的「機械騎士」，如今轉場出擊，相信騎者定必好好把握爭勝機會。