沙田馬場會員入口看台建築前擴建全新天幕

為了向馬主、會員及來賓提供「以客為尊」的優質服務，香港馬會將在沙田馬場會員正門入口的看台建築前擴建一個全新的標誌性天幕，並配合一系列改善設施，確保馬主、會員及來賓可全天候無縫出入沙田馬場。因此沙田馬場會員正門將於2月26日至下年11月暫時關閉以配合有關工程。

臨時交通措施

施工期間，將實施臨時交通措施，確保馬主、會員及來賓順暢上落。

由3月3日起，馬主、會員及來賓正門的私家車及的士上落客區將遷往多層停車場一樓的會員的士站。現時多層停車場一樓的士等候區將會遷往的士站的最右行車線，私家車上落客則使用最左及中間的行車線。

由沙田馬場入口進場的車輛，可經多層停車場車輛坡道駛達會員的士站：從南面（香港／九龍／新界西區）進場的車輛，可由馬場入口經過交通燈後直接駛進坡道；從北面（大埔／新界北區）進場的車輛，則須繞過多層停車場後駛上坡道。

沙田會所通道改動

因應會員正門入口暫時關閉，前往沙田會所的通道亦稍作調整。新通道將較接近沙田馬場入口，會員將遵循指示牌，在經過連接多層停車場及沙田會所的行人過路處後立即左轉，以便前往沙田會所。

停泊於沙田會所室內停車場的會員，在駛往新通道後應馬上右轉，前往會所正門上落客的車輛則維持左轉。離開沙田會所的路徑維持不變。本會致力減低工程期間帶來的不便，並感謝馬主、會員及來賓顧客的配合及體諒。