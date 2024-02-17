【練馬師王】威哥爆完最冷賠率 輪到邊個華倉發圍？

上期「練馬師王」，呂健威的開售賠率冷落至85倍，估不到他連爆3W，最終累積36分封王，以開售賠率計算，是歷來最冷的得勝者。而今期田戰，呂廐一樣出馬5匹，除「小鳥」較冷之外，「合夥奔馳」、「水晶酒杯」、「巴閉哥」及「黃腳鱲」均屬熱門分子，再一次上演帽子戲法，不足為奇，當然今次「練馬師王」的回報，肯定低一截。

另一個華倉容天鵬，今季僅得1次勝出「練馬師王」，來自11月29日的跑馬地賽事。不過，去季鵬哥3度封王，悉數於泥草混合賽日取得，今期相同戲碼，容廐所派7駒大有睇頭，看部署極有可能聯手搏殺。事實上，容天鵬今季所得16W，一半頭馬由周俊樂取得，乃最合拍的組合，而騎者今戰共為6匹容廐馬效力，肯定有料到，值得關注。

列陣第2、3場的「機械騎士」及「銳一」雖然質新有進，但今次面對強手，並不容易突圍，因此投注容天鵬的「練馬師王」時，可留待第4場前才「入場」落注，皆因第4場的「占士德」潛力十足，回師田草1200米兼排內檔，有利突圍。

至於打後上陣的「伶俐驫駒」、「晶晶日上」、「摩界」及「火鑽」，爭勝機會亦不俗。第6場「伶俐驫駒」重配贏馬拍檔潘頓，當然又屆出擊時候，最近主攻泥地短途，愈跑愈好，今季未贏馬交代，鬥志鮮明。至於第8場「晶晶日上」，因賽程所限，毅然加程角逐田草1400米，但本身3個場地俱曾入圍，適應能力頗佳，上季周俊樂曾策牠入Q，默契亦不用懷疑。

「練馬師王」開售賠率

1.蔡約翰 2.75倍

2.鄭俊偉 6.0倍

3.容天鵬 9.0倍

4.文家良 14倍

5.姚本輝 11倍

6.大衛希斯 12倍

7.呂健威 13倍

8.羅富全 14倍

9.伍鵬志 17倍

10.告東尼 17倍

11.黎昭昇 45倍

12.葉楚航 28倍

13.廖康銘 40倍

14.方嘉柏 50倍

15.蘇偉賢 45倍

21.其他練馬師(沈集成/丁冠豪/賀賢/巫偉傑/韋達/徐雨石) 40倍