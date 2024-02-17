【張基焦點】果然得班德禮打硬仗

自從班德禮復出後，方嘉柏一直給予不少支持，今次沙田賽事此對騎練有「果然得」攜手合作，不能忽視。另外，「凱旋時光」上仗久休復出走勢不差，今次突然轉爭泥地1200米，隨時帶來意外驚喜。呂健威剛周四谷戰連中三元氣勢如虹，今日則有「合夥奔馳」這匹牌面馬，可乘勝追擊。「木火兄弟」今季演出穩定，今仗路合可望扳回一仗。

第3場四班1400米草地，「果然得」跑姿比較鈍，但此匹3歲馬進度來得相當快，剛戰跑此程後上追勢不差，復課後安排兩課大閘考驗，埋門試1600米草閘與不少高分馬同組，表現合格有餘，本身需要硬功騎師才能發揮，因此用班德禮接手屬好現象，過往較易搶口，抽3檔應該能找到遮擋，機會樂觀。

第7場三班1200米泥地，「凱旋時光」出賽次數不算多，上仗久休復出跑1000米直路賽，賽前做了不少工夫，出閘慢都肯追，只負3個馬位，結合以往試泥閘有走勢，今回轉場出擊可能有計。

第2場四班1200米草地，「合夥奔馳」近兩仗抽外檔也有接近演出，今次相隔個多月再出，埋門試泥閘走來前後俱備，難得見口勁開始收斂，抽8檔起步已較上兩仗好，坐二望一。

第9場三班1800米草地，「木火兄弟」今季加盟鄭俊偉馬房後健康穩定，同時拚搏有度，回師跑1800米亦有根據，而且長期有狀態，本身跑來有前有後極具彈性，穩健之選。