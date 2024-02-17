【進階選項】飲杯早熟質素超群

九十年代愛倫、賓康、希斯及簡Sir雄霸香港馬壇，當中希斯亦在97/98及98/99兩奪香港冠軍練馬師名銜，資深馬迷應記得當年希斯有家族靈犀牧場作後盾，新馬賽或插班PPG連珠炮發。

2020年重返香港的希斯已經不是當年Big4，但既然三子目前已成為澳洲合夥練馬師，且事業有成，我亦相信現今希斯心態與當年不同，享受過程為樂。雖然現時已無牧場作後盾，但其三子在澳洲擁有馬房兼訓練設施，馬匹打好底再運港便可盡早交功課。今季如「嘉應高昇」、「風雲武士」、「球星」、「智智多寶」及「金獅勝將」全部都是其子在墨爾本訓練後才運港

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第2場「飲杯」原由佩思及肯爾迪訓練，是澳洲Dorrington Farm名下賽駒，不過於當地彈閘及試閘勝出後即被希斯三子購入，之後再操一排便安排運港。雖然近年「燈塔島」子嗣已非純跑速度，不過見此駒賽前試閘走勢純熟，谷閘固然可跑速度拍住「包裝伯樂」，從化1200米閘亦可跟前再衝贏對手。今次初出排外檔視乎本身出閘一刻，以其超群質素自放或跟馬跑亦可。

第9場幾匹4歲馬跑完今午賽事後，有機會兩周後出戰同程經典盃。姚廐「極速奇兵」放棄剛周四谷草1800米，看來目標遠大。用「進步神速」去形容這匹栗色Sebring子嗣近仗表現絕不為過，上場初跑三班沿途蝕盡腳程，竟然直路再加速掟甩對手，顯出超強實力。同樣地，外祖父正是「燈塔島」，觀乎其母線成員不乏中長途好手，相信增程一樣合腳法。賽前草地拍「遨遊氣泡」走勢不遑多讓，此組快馬唔多，應可跟前守有遮擋好位跑，形勢絕佳。