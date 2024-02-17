【三重彩地帶】潘蔡「連」線邁向「勝利」

潘頓加蔡約翰這對冠軍組合，整體上名率54%，踏入1月隨住蔡廐攻勢加強，1月至今上名率推升至接近七成。另外，一哥搏失跑P的蔡廐馬，若然肯再騎，10匹次獲3W4P，今日合作兩駒「連連勝利」及「精算謀略」正是同類分子，信數據作為複膽理想不過。

第4場四班1200米草地，「連連勝利」連續3場跑P正處勇態，仍返從化試閘並大勝，補中決心表露無遺。「占士德」少數容廐急進的質新分子，應非四班可留。「新力」4戰3次有獎金有一定能力，鄭廐大軍壓境，冷P當W賭。「幸運芙蓉」兩戰同程排外檔均有追勢，今次4檔理想得多。「五福星」試閘經常前列而返，同父馬首戰不乏佳作，羅廐初出馬成績亦佳。

第9場三班1800米草地，「精算謀略」上次由一哩跳程上2000米難度不低，僅負頸位已相當出色，試準長力縮回1800米恰到好處。「桃花雲」二降三即重召上季贏馬拍檔田泰安，盡顯決心。「木火兄弟」投鄭廐3戰3P戰意一流。「極速奇兵」上場谷草一哩沿途外疊仍輕鬆衝贏，初跑三班迅速征服，實力高深莫測。「恩尼格」應是今場放頭馬，有機會賺步速形勢，近仗開始上力，冷腳可拖。■海東