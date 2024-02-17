【J臣研究所】幸運芙蓉上仗錯足全場

回港後忙於拜年，周日可以專心講馬，先睇第4場四班1200米草地，「幸運芙蓉」上次筆者輸到攤攤腰，但條氣認真唔順，因為隻馬起步岳一岳頭稍慢，但欠誠意地拉到最外疊轉彎，返到嚟都追番個第5名，都唔知好嬲定好笑，睇番佢末段22秒41全場最快，喺四班根本係跑好少少都足夠橫掃，由13檔變今場4檔起步，只要騎嗰個醒少少，今場可以輕鬆贏馬。

「占士德」PPG在港第1戰已經跑田草1200米，唔存在唔識跑嘅可能，睇埋佢上場同大閘落腳轉慢，重返1200米合適，惟3歲仔孭頂磅肯定要打折扣。「連連勝利」勝在準繩，用到潘頓都知難贏，希望騎功搭夠。「水龍頭」上場入直路個勢似會過晒，但一打落就內閃，今場綁脷希望幫到手，大閘表現亦似樣。「新力」上場慢步速衝得好勁，要拖一票。

第8場其實係個好好嘅指標，「增有」及「巴閉哥」一對馬上仗僅不敵「綠族無限」，以上星期「綠族無限」上一班賽都幾乎贏嚟計，呢對馬都要高度重視，如果要搵一隻做膽，「巴閉哥」上場被快步速拖散仲頂得住「增有」入Q，跑法亦較機動，似乎做膽稍穩。

配腳先取「晶晶日上」，雖然增程係有疑點，但計馬已有7場未甩Q，唔敢唔拖。「朗朗乾坤」馬好但性格有問題，希斯一日搞唔掂出閘問題，最多只可拖腳。「紅愛舍」1400米好準，輾轉返首本路程也要吼實。