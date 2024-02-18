【耀眼精選】摩界1800啱腳法

本地薑周俊樂響初三賀歲賽中途退下火線，原本以為響緊接嘅夜賽可如常披甲，點知最終都係要自動停賽抖多陣。近排天氣乍暖還寒真係好易中招，身邊好多親戚朋友都有幾聲咳作感冒，焗住邊食年糕邊啪藥，通常食完藥第二朝瞓醒就好得七七八八。作為職業運動員，對自己身體管理一向好嚴格，一般傷風感冒、頭暈、痾嘔、肚痛嘅小毛病，復原能力一般比普通人快，廿零歲當弗嘅後生仔更加快一倍以上，周俊樂似乎虛咗啲，睇黎唔單止要加操好好鍛鍊身體，仲要食多啲補品調理身子。

周俊樂係筆者其中一位心水騎師，覺得佢係繼蔡明紹之後最具天分嘅華將，不過閱讀賽事嘅能力與頂級高手尚有一段距離，呢項弱點亦係令佢暫時未能成為頂流嘅最大絆腳石，「飛輪步」首次入位同埋「小霸王」跑百周年紀念短途盃一役就係最佳例證。

閱讀賽事能力好大程度係憑經驗累積而嚟，希望幕後畀多啲機會周俊樂，參與更多大賽吸取經驗，有朝一日成為另一位港產頂級騎師。

今期呢位華將9駒上陣，除咗牌面馬「占士德」、熱完身由泥地轉草地嘅「機械騎士」、上仗直路初現追勢嘅「銳一」、同埋再次報爭合腳法路程田草1800米嘅「摩界」，都值得留意。