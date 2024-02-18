【分秒在握】升班再現天馬行空

艾道拿早前曾經歷低潮，接近兩個月未有頭馬進帳，而替他打破悶局的，正是今次列陣第7場的「天行健」，此駒歷來兩次出爭泥地賽，均展示了非一般的後勁，今次雖然升班再臨，但比上仗少負9磅下，預計更好衝。

艾道拿踏入龍年手風相當順，初三成功贏出「加州偟者」及「嫡愛心」包辦孖寶，剛周四亦替「勝益善」打開勝利之門，既然手風大順，無理由會刻意作保留。今次騎者7匹坐騎中，不乏邊線分子，其中「天行健」雖然贏完升班，但不太熱之下，依然值得再追一回。

「天行健」今季12月中方復出，抖了接近8個月之下，狀態未足兼初跑泥地，成為38倍大冷門亦可以理解，結果馬匹排10檔留到接近包尾之下，直路衝得欠順亦大幅收窄落敗距離，最終追得第6名輸兩位多表現不差，亦可算是試準場地性能了。

隔一仗後，上次「天行健」回師泥地，雖然馬匹要孭134磅兼排11檔，而且亦首次配上艾道拿，但一連串問號下，馬匹居然係13倍，與季內初跑泥地的38倍已相差甚遠，結果「天行健」再一次留前鬥後下，直路甫望空已愈追愈勁，最後以兩個馬位輕勝而回，姿態絕對一流。來到今次，回升上三班對手固然加強，但以此駒上仗交出的22秒4全場最快末段時間計，今次必然有得衝，況且此駒1074磅個子不算高大，比上仗少負9磅衝，隨時展現更強一面。

■長風

第7場 7天行健 4旋風飛影

5水晶酒杯 3泉龍駒