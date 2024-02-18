將王右後腿割傷 韋達：下仗全力衞冕遮打盃

「將王」香港時間昨晚出戰國際三級賽酋長錦標，結果跑獲第5名。韋達在賽後說：「牠的演出已十分出色，頭馬佔盡形勢之利，今場賽事步速相當慢，事實上各場賽事均有利領放或前置馬發揮，『將王』可能是今場賽事中唯一能夠自馬群後方追回若干失地的參賽馬，馬兒在末段確已交出上佳走勢。」

「將王」在賽後被發現右後腿割傷，韋達說：「牠的腿部被割傷，我們不太肯定馬兒在何時遇上意外，但牠的傷口有點深，這或多或少影響了演出。今賽步速成為爭勝關鍵，對我們來說早就大勢已去。然而，馬兒整體表現不俗，我將會前往馬房檢視牠作賽後情況，我對馬兒的演出感到自豪。」

韋達續道：「我很高興再次派遣牠來到卡塔爾出賽，賽前我十分滿意牠的狀態。最終我們未能蟬聯，當然有點不是味兒。賽前我們滿抱期待，現時難免有些失落，但賽馬運動就是這樣。我們長途跋涉出戰這項大賽，雖然未竟全功，但牠的演出已算不俗。」

「將王」跑獲第5名，為馬主張舜清取得10萬美元(約782,215港元)獎金，此駒下一個目標，是力爭於5月連續第3年摘下遮打盃。韋達說：「一如我們原訂計劃，牠將會返回香港。馬兒今日演出甚佳，看來已重拾勇態，因此遮打盃會是我們的箭頭所在。」

去年夥拍「將王」勝出酋長錦標的沈拿，賽後亦表示今仗慢步速不合坐騎發揮。沈拿說：「牠已交出上佳水準，但賽事步速甚慢，令我們處於窘境，難以順勢展開衝刺。跑至賽事的重要階段，我們已佔得有利位置，很可惜末段變成了群駒一同作短程衝刺的局面。」

今仗由「桀驁之戀」勝出，香港瓶亞軍「輕風飛」跑第2，另外兩匹日本代表「里見騰輝」及「北橋」則分列第3及第4名。

「桀驁之戀」的騎師布宜學說：「我們成功一放到底，但這並非我們賽前最想採取的戰略。此駒自10檔起步，練馬師艾柏賓希望我們早段可以佔取領先位置，牠順利放出後十分放鬆，之前牠曾勝出育馬者盃賽事，距今並非太長的時間，今次奪冠的表現接近本身最高水準。」