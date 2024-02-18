【賽後報告】美麗宇宙腳有事 木火兄弟心律不正

第1場：「鑽石福將」接近200米處時，賀銘年的馬鞭被「綠登」的騎師楊明綸的馬鞭擊中脫手。希威森（「喜悅一生」）承認一項不適當策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於500米處至300米處之間，他試圖在「超級黃蜂」與「合夥年代」之間空位不足之際強行取位，「喜悅一生」與「合夥年代」因而互相大力觸碰，導致「合夥年代」嚴重失去平衡及失去應有的跑線以及「喜悅一生」同樣嚴重失去平衡及太過靠近「超級黃蜂」的後蹄。小組判罰希威森由2月28日星期三開始停賽，直至3月17日星期日才可再次出賽（6個香港賽馬日）。在衡量判罰輕重時，小組考慮了希威森承認指控，他的良好策騎出賽紀錄及此宗事件的嚴重程度。

小組同時就梁家俊在此宗事件中伸出右臂及於接近400米處時觸碰「喜悅一生」展開研訊。梁家俊表示，他當時正在試圖以具競爭力的方式策騎及保持位置，因而收緊右邊韁繩以圖保持位置。他又說，儘管他將右臂伸出身軀範圍外，但沒有意圖觸碰「喜悅一生」。小組考慮了此宗事件及400米處前的情況，警告梁家俊在類似情況下應盡可能確保他的手臂保持在身軀範圍內，及不可伸出手臂觸碰任何其他馬匹或騎師。梁家俊因於跑過200米處時數度對馬鞍前方位置用鞭而遭到警告。大部分途程走外疊，沒有遮擋。賽後，梁家俊報告，他獲指示讓自有利檔位出閘的坐騎佔取中間位置，但坐騎居於較部署為前的位置。

第2場：「銀進」患有「喘鳴症」，而此駒過往也有此毛病報告。

第4場：「大千世界」賽後立即接受獸醫檢查，發現流鼻血。

第5場：見習騎師黃智弘（「天生夠響」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣他於跑離450米處時容許正在墮退的坐騎在尚未充分帶離「怪獸奇兵」下向內斜跑，導致「怪獸奇兵」須勒避、向內斜跑及擠迫「暴風神」，以及也導致跟隨「怪獸奇兵」的「極速之子」須勒避。考慮了他的紀錄後，小組判罰見習騎師黃智弘由2月25日星期日開始停賽，直至3月4日星期一才可再次出賽（3個香港賽馬日）。在衡量判罰輕重時，小組裁定見習騎師黃智弘的不小心策騎程度屬第3級，以及影響情況屬第3級。此外，為代替罰款及考慮到身為見習騎師而經驗不足，小組根據賽事規例第12(46)條，指示見習騎師黃智弘出席騎術委員會的會議以接受改進訓練。賽後立即接受獸醫檢查，內窺鏡檢查顯示此駒的氣管內有很多血。

賽後，見習騎師鍾易禮表示，「洪運派彩」是日升班角逐，不適應賽事早段偏快的步速。練馬師徐雨石同意見習騎師鍾易禮的觀點，並表示或於下仗嘗試讓此駒以較為留後的方式競跑。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。小組認為與近仗相比，「洪運派彩」今仗的表現令人失望。

第7場：「奪寶神駒」董明朗表示對坐騎的動作有疑慮。「奪寶神駒」包尾大敗而回，小組認為此駒的表現難以接受。被查詢有關「凱旋時光」是日居較前位置時，蔡明紹表示，首次在全天候跑道上作賽的坐騎曾於試閘時居前列位置而表現良佳。他說，因坐騎的試閘表現及其患有「喘嗚症」，他獲指示僅在可讓坐騎順其自然地競跑時讓坐騎佔取前列位置，以確保坐騎於陣上放鬆競跑。他又說，儘管坐騎大部分途程在沒有遮擋下走外疊，但於該位置走勢暢順，因而能夠保持走勢而獲勝。

第8場：艾道拿（「增有」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣他於接近200米處時容許坐騎在「飛鷹翱翔」與「瑪瑙」之間推進，而該處空位不足，導致「瑪瑙」在「增有」與「巴閉哥」之間失去應有跑線之際受擠迫及須勒避。小組判罰艾道拿由2月25日星期日開始停賽，直至2月29日星期四才可再次出賽（兩個香港賽馬日）。在衡量判罰輕重時，小組裁定艾道拿的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第2級，也考慮了他的良好策騎出賽紀錄。

小組押後宣佈覆磅完畢，以考慮「朗朗乾坤」是否獲公平出閘。小組根據證據確定「朗朗乾坤」於開閘時拒絕出閘，並無參加競逐。由於小組認為「朗朗乾坤」並未獲不公平出閘，因此宣佈此駒為出賽馬匹。由於這已是「朗朗乾坤」連續第2次拒絕出閘，小組告知練馬師大衛希斯，在小組就「朗朗乾坤」日後的競賽前途作出最後決定前，「朗朗乾坤」將不得報名出賽及試閘。

第9場：被查詢時，梁家俊表示，「木火兄弟」於躍出時嚴重失蹄，導致他與坐騎均嚴重失去平衡及失地。他說，坐騎在此宗事件後沿途走勢欠佳，他在直路上擔心坐騎或有不妥，因而在坐騎處於不具競爭力的位置時未有力策坐騎。賽後立即接受獸醫檢查，發現此駒心律不正常。「木火兄弟」必須試閘及格，並且通過必須包括額外診斷評估的獸醫檢驗後，才可再次出賽。

第10場：「美麗宇宙」接近450米處時左前腿受傷之際有不妥，因而被收停。被抽取樣本檢驗。