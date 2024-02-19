新季由新主帥接手 鋼鐵大王鎖定首個大賽目標

去年英國冠軍錦標得主「鋼鐵大王」(King of Steel)，馬主Amo Racing陣前易帥，於9月份怒炒主帥司徒岳後，隨即由戴圖理接手，結果憑着騎者神級騎功贏馬捧盃，造就騎者在結束英國策騎事業前，於煞科日摘下最後一項一級賽，可惜其後原裝人馬再戰美國育馬者盃草地大賽，只以第5名過終點。

「鋼鐵大王」賽後，隨即直接運往名下Amo Racing位於愛爾蘭之私人牧場休息，度過3個月歇冬期，練馬師韋利安日前透露，呢匹馬匹王牌將於本月內運返新市場重投操練，為新馬季做好準備，而練者亦已定下上半季首個重要目標，就係喺6月皇家雅士谷賽期，出戰威爾斯親王錦標。

韋利安表示可能會安排「鋼鐵大王」直接於威爾斯親王錦標復出，因為此駒去季亦喺6月復出，首戰已經出戰英國打吡，並且殺入冷腳，毋須刻意於大賽前先作熱身。而呢匹馬去季亦曾於皇家雅士谷上陣，出戰G2英皇愛德華七世錦標，不過如今已經成為當地G1頂流行列，升呢今季首戰進軍一級賽。

至於配搭方面，雖然新季無咗戴圖理，不過Amo Racing去年底已經官宣，與易健寧簽訂兩年合約，新季起將會披上紫色戰衣，成為旗下聘約主帥，順理成章，新季就會接掌「鋼鐵大王」帥印，於各項重要一級賽爭取成績。