泥地好手去晒沙特 日本今年首個G1爆大冷

現時日本絕大部分嘅泥地好手都身處沙特阿拉伯，備戰今個禮拜六喺當地舉行嘅1800泥地一級賽沙特盃，話晒呢場賽事總獎金達2000萬美元，去年由日本代表「本初之海」勝出，今年日本隊亦有5駒參戰，包括杜拜世界盃冠軍「盈寶奇嶽」，美國育馬者盃經典大賽亞軍「取勝秘技」、早前輕取韓國盃嘅「冠威」、先後贏過二月錦標同埋日本冠軍盃嘅「清爽口味」同埋帝王賞得主Meisho Hario，陣容鼎盛。

不過，正正由於日本嘅泥地精英去晒遠征，尋日喺東京競馬場舉行，今年日本首項一級賽，途程1600米泥地二月錦標，就冇咩睇頭之餘，亦跑出意外賽果，賽前大熱門由李慕華策騎嘅Omega Guiness，今場冇段好睇只跑尾三，反而由藤岡佑介策騎嘅38倍冷門Peptide Nile演出神勇，最後彈甩「地神力」個多馬位掄元，為呢匹6歲馬帶來首個G1殊榮，亦係藤岡佑介出道後第2個一級賽勝利，賽後騎者亦大讚Peptide Nile之後仍可以喺泥地賽事交出好成績。