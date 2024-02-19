一哥停賽益下家 鄉里受惠最開心

潘頓揀咗呢個星期三停賽一日，養精蓄銳喺星期日香港金盃復出，呢日停賽，難免會有好嘢益下家，正係肥水不流別人田，近戰由佢操刀嘅「鐵三角」同「萬眾開心」，索性益番呢輪人氣高企鄉里艾道拿。

以艾道拿嚟緊星期六，都要飛番去澳洲跑藍鑽石錦標，趁住呢輪旺勢，周三晚當然積極爭取4連勝，而向來倚重一哥搏殺嘅希斯同黎昭昇，今次兩個倉口口脛一致，都搵艾道拿接手佢嘅坐騎，係咪咁多巧合，真係盡在不言中。

潘頓雖然今季一再為希、兩廐建功，但艾道拿同呢兩個倉合作，原來仲未有頭馬見面，難得有突破機會，加上近期人氣急升，相信艾道拿亦唔會錯過任何機會，交到成績，唔愁日後無機會。

與希斯合作嘅「鐵三角」，近兩仗由麥道朗同潘頓出戰，一再證明谷草一哩係最佳出路，今次換上艾道拿，外界可能將之比下去，但熱極有個譜，加上呢匹來港至今未出頭嘅處女馬，能夠由鄉里幫手贏馬交代，當然係最理想。

至於另一個合作未有火花嘅黎昭昇，將潘頓新勝嘅「萬眾開心」由艾道拿接手，再次遇上蹄下敗將「英雄豪邁」同「浪茄仔」，以上場嘅贏馬輕鬆姿態，艾道拿呢次執到寶，食個尾胡以壯行色，一啲唔出奇。