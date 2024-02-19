【賽馬以外】原來佢先係跑馬地王者！

唔講唔知，原來跑馬地百萬挑戰盃已經有廿年歷史，首屆盟主係03/04年度馬季嘅「好利高」，由伍碧權訓練，第2屆由告達理嘅「開心菓」封王，而兩位倉主依家都冇做練馬師喇。去到今時今日，百萬挑戰盃亦有啲名不副真，事關由以前嘅100萬總獎金，增到依家有150萬，頭馬就佔100萬。但如果以依家攞到自購曾出賽馬匹特別獎金都有150萬咁計，呢個為期半年嘅跑馬地王者之戰，獎金真係唔算太吸引，所以近年都冇咩回響。或者筆者咁問啦，各位知唔知禮拜三係跑馬地百萬挑戰盃壓軸戰？又知唔知依家邊匹馬喺積分榜領先？同埋今期仲有幾多匹參戰馬有封王嘅機會？如果你3條都答得中，證明都係一位跟得好貼嘅馬迷喇。

始終香港賽事都有階級之分嘅，田草賽事明顯級數高啲，谷草就一定差啲，全季只得一場分級賽一月盃喺谷草上演，其餘全部大賽都喺田草舉行，所以睇番歷年嘅跑馬地百萬挑戰盃冠軍，冇乜邊幾隻係真正頂班馬，就好似「龍武軍」、「勁有盈」、「強風駿馬」、「環保戰士」、「明駿之星」呢類，大家對此匹谷草能手嘅印象有幾深？同埋賽制問題，如果有匹谷草專家好勁，喺三班大勝兩場後，去到二班又冇咩賽程，啲分隨時唔夠啲喺三班攞到兩W幾P嘅馬高分，同埋睇到禮拜三兩場一班1200米、1650米都係出馬唔滿額，就知依家想搵到出色嘅谷草專家，都唔係咁易，亦唔多。既然係咁，搞呢個為期半年嘅系列賽，有冇咩意義呢？

不過，當筆者今日再細心研究一下跑馬地百萬挑戰盃積分榜嘅形勢，就發現一個好奇怪嘅現象，就係前10名竟然冇一匹係柏廐馬。大家都知道方嘉柏係黑夜之神，上季呢項賽事盟主「寶賢得得」正正出自佢馬房，之前亦有「喜喜寶」、「海之宏」贏過，但今季竟然冇一匹柏廐馬打入前10名，係咪代表佢今季谷草失靈？又唔係，因為方仔今季谷草累積21W冠絕同儕，排第2位嘅伍鵬志、沈集成都係得17W。咁呢個數字反映啲乜？要知道跑馬地百萬挑戰盃要三班或以上嘅賽事先計分，咁即係方仔贏嚟贏去都係……囉

反而沈集成就真係幾犀利，目前榜首嘅「超超比」由佢訓練，排第3位「合夥雄心」亦係沈廐馬，廐侶「喜蓮勇感」、「閃電」均以37分排第6名，10隻佔咗4隻，而佢近年亦試過憑「平常心」、「金滙龍華」贏過呢項賽事，就知成哥啲谷草中高班馬表現唔錯啦。至於蔡約翰喺18/19同埋19/20馬季先後憑「鄉村瑰寶」、「明駿之星」贏過呢項谷草最高殊榮，但今季就冇咩睇，無他嘅，原來蔡廐今季喺谷草只得4W，睇嚟要捧蔡神仙，都係留返啲錢喺沙田賭好啲。

至於如果要問筆者今季谷草王者，周俊樂都絕對有力入圍，因為目前榜首嘅「超超比」係佢嫡系坐騎，而目前仍有機會後上封王嘅「小霸王」，出道19次都係由佢執韁，今季攞到2冠1亞2殿，上仗轉去沙田跑1200米一級賽百週年紀念短途盃得殿軍，跑贏埋「金鑽貴人」，今次過返嚟跑強項谷草1200米，假假地都跑過一級賽，如果由呢匹馬喺周俊樂胯下做今季真正嘅跑馬地王者，都好合理遮。

■山無陵