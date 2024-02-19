湯普新開齋一登龍門？！

嚟緊周三晚乃跑馬地百萬挑戰盃終極一戰，沈廐「超超比」以49分居首，但今次未有上陣，反觀前10名累積分數最多對手，唔少都趕尾班車披甲，贏馬可以增添15分，仍有機會追上，好似第8場同是沈廐排第3位45分的「合夥雄心」，季內已在三班3度在1200米衝贏對手，愈贏愈有，尚有第8位37分的「飛輪步」，均速馬單騎大步走，遇啱形勢亦有機會贏馬。

第4場一班1200米，「小霸王」、「好友心得」及「電氣騎士」此3駒亦不可小覷，容廐39分排第5位的「小霸王」，剛戰轉爭沙田平磅百週年紀念短途盃G1一樣接近，卡士極惡。排第9位36分的「好友心得」則是實而不華分子，且跑法機動。

至於韋達馬房的「電氣騎士」今季極勇，谷草短途曾拋甩大勝，前仗贏「傑出漢子」及「小霸王」有餘未盡，現以42分排第4位，絕對有望後來居上，何況鞍上人新客串騎師湯普來港未勝戰意極濃，若然幫到「電氣騎士」做狀元，肯定可以聲價十倍，一於秤先。湯普新今次坐騎中，尚有重返谷草勝途的「星耀王者」，以及頭場評分有利的「鼓浪飛凡」，騎者在港第1W指日可待，更隨時在這晚贏完再贏。