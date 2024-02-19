跣完馬迷一鋪杰...今次希斯要補鑊？

希斯剛周日有操好的「朗朗乾坤」再次未能出閘而敗，但練者見慣風浪，絕不影響今次谷草夜賽出擊部署，睇番今次派馬陣容強勁，雖然原本安排復出的「雅典武士」退出，但有大勇的「好友心得」新勝再臨升上一班爭分做百萬挑戰盃壯元，最要留意上仗在谷草1200米獲亞軍的「人和家興」，續跑同程配合拍的梁家俊，排2檔擺前走有利，有力坐正，尚有「樂天派」新勝再跑及「鐵三角」贏完大閘磨利求功，睇吓可唔以帶挈馬迷贏錢補償了。

今次谷夜編排三班1000米及三班1200米各一場，7歲「人和家興」不跑1000米而刻意再攻1200米，部署必有見地。第8場「人和家興」其實4歲時初跑谷草1200米即贏，但之後攻同程表現普通連敗，反而4捷於谷草1000米，因此被認定獨沽一味擅跑谷草最短途，偏偏上仗表現突如其來，安排回配梁家俊改戰谷草1200米，雖然臨場冷至22倍，但全程快跟強勁，最終僅以短頭位敗於「常常有餘」屈居亞軍，演出有驚喜。再睇「常常有餘」勝後加分再出追回亞軍，反映賽績水準可靠，「人和家興」今再戰谷草1200米排2檔起步，宜放宜跟，歷來在梁家俊胯下跑獲2冠3亞2季，人馬十分合拍，埋門騎者跳一課夠積極，發揮令人信任。

第6場四班1650米，澳洲自購馬「鐵三角」上季至今未贏過，希斯當然心急想助此駒交代。此駒本身谷戰走勢一直不差，但並不易贏，上季曾在三班谷草順放入Q，只差半步得手，去到近兩仗出戰四班谷草得1亞1殿，明顯站近勝門，操足用王牌再攻四班，形勢惡極。今賽前於從化贏出大閘，狀態更上一層樓，排6檔不俗，有力取下在港首捷。

第5場四班1800米，「樂天派」上仗跑五班谷草負134磅衝贏，雖然今回重返四班對手增強，但只負123磅不重，再睇上仗前曾在從化試閘，今次賽前工夫照辦煮碗，同樣在當地安排試閘操足再攻，用王牌戰意十足，機會勿睇小。