舞林密碼識唔識英文？HAPPY VALLEY GO~

剛周日跑TVB盃，一眾明星藝人現身沙田馬場，場面熱鬧，緊接今次周三夜賽，又有明星郭富城愛駒「舞林密碼」重返谷草出擊，此馬上季尾初次跑谷草贏到場地專家「小霸王」，而今季初再贏「美麗邂逅」亦表現出色，兩戰谷草至今未逢敵手，難怪方嘉柏今次部署捨難取易，安排增程上谷草一哩爆得起！睇吓郭富城又會唔會入場打氣，帶起夜戰氣氛兼和方嘉柏再次贏馬擊掌？

5歲「舞林密碼」已上到88分水平，不過只有兩場谷草頭馬，最近集中在沙田角逐，一直差一點點未能建功，似乎長直路竄勁有待養成，反而「舞林密碼」兩戰谷草俱勝，沿途在上斜落斜急彎奔馳，到直路300多米谷埋爆一段之威力最強！今次轉爭谷草一哩，對手只得6駒，平均實力差田草一大截，近日多次到場撐愛駒的郭富城，相信也會再來馬場，這次拉頭馬機會大增。

方嘉柏於谷草經常大舉出擊，今回有7駒列陣，配合最高分「舞林密碼」之攻勢，其中頭場「飛雲」早前初出跑田草1400米得第7名未算突出，但近期再試課大閘僅敗於「城中勇士」獲亞軍，走勢有進步，熱身後過來谷草有權變身。

第7場二降三班掛頭牌的「喜旺駒」，近兩戰谷草一哩雖然未勝，但一次受制放順的「電訊巴打」，一次不敵神勇的「越駿歡欣」，因此兩仗只能上名，今改配手風不俗的田泰安操刀，誠意十足，騎者今次獲小方重用聯手搏4駒，「喜旺駒」後上馬排7檔有權補中，獨贏值博。

第9場三班1000米，「帖木兒」上仗跑同程輕取「運來勇士」，難得9歲馬呈現迴光勇，必求打疊連勝，抖足再臨用王牌出擊，信得過。

方家軍尚有兩匹近況不俗的「紫雲冰」及「加非凡」同晚列陣，第8場「紫雲冰」與霍宏聲合拍，落三班排4檔形勢靚極，跟好位叫胡。睇番方仔於谷草已連續5期有馬贏，今次分分鐘在跑馬地數胡，「練馬師王」可以捧佢！