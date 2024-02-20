【分秒在握】返快活谷再覓歡欣

雖然今次係跑馬地百萬挑戰盃最終回，但暫時領先的「超超比」及「財才」，都分別因傷而缺陣，此兩駒手執49分及46分的成績企在原地，就看對手能否超越了。由於贏出頭馬有15分之多，因此冠軍寶座仍充滿變數。

第2場一班1650米，雖然評分上限為110分，但全場最高分只是101分的「電訊巴打」，換言之視這場為二班賽水準亦不為過。由於出馬只得7匹，兼且環顧同場參賽馬，放頭之輩根本少之又少，如無意外，相信掛頭牌的「電訊巴打」會以超慢步速放頭，而哪駒能夠及早發力，就有機會佔得先機。

近期兩次出戰谷草全勝而回的「越駿歡欣」，目前跑谷草的威力更勝沙田，尤其係遇慢步速仍能夠克服，的確係窄場好手。早在大前仗，亦即是此駒首次踏足快活谷，於一哩雖然遇上極慢步速，首1250米慢至1分18秒5，亦即是比標準時間慢了足足3秒1，而末段時間快至22秒7下，「越駿歡欣」竟然可以交出22秒3衝刺後發先至，竄勁的確相當厲害；而緊接的谷草1800米一月盃，「越駿歡欣」再一次施展其招牌式後勁勝出，上仗沙田回一回氣，今次又返谷中強項，應有力保持場地不敗戰績。

■長風