朗朗乾坤前途周五有定案 希斯：我唔想見到投注者有損失

剛戰沙田日賽，希斯馬房「朗朗乾坤」配潘頓出戰第8場二班1400米TVB盃，結果此匹2.2倍大熱門再次立地成佛沒有出閘，回看巡邏影片，潘頓當時顯得非常無奈。跑畢此仗後，潘頓在餘下場次上陣時，在沙圈亦有不少馬迷噓聲四起。

馬會賽後已展開研訊，最後宣布「朗朗乾坤」為出賽馬匹，捧場客冇飛退當然一殼眼淚。而馬會賽後報告表示由於此駒已是連續第2次拒絕出閘，所以在「朗朗乾坤」競賽前途作出最後決定前將禁賽，亦不得試閘。

今日(20日)希斯提到「朗朗乾坤」時表示：「我將會在本周五和馬會、馬主會見，我會建議將『朗朗乾坤』運返澳洲訓練。對於投注者而言，『朗朗乾坤』不肯出閘的確要承受重大風險，而馬會向我表示『朗朗乾坤』這兩場賽事不肯出閘，已經有1.7億投注額付諸東流，我不想再看到投注者有損失，而我不能保證『朗朗乾坤』下仗是否可順利出閘。」

希斯又謂，如果「朗朗乾坤」最終返回澳洲，將會送返靈犀牧場由自己的兒子訓練，讓馬兒休息和重整身心，忘記在香港的一切。因為他相信「朗朗乾坤」確實有分級賽能力，在去年國際賽日以及今年元旦日贏馬一仗，牠的末段締速出色。