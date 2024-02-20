【馬場第一攝】兩個好友行埋傾搵食大計 加埋副練變鐵三角

希斯馬房踏入2024年嘅成績保持平穩向好，1月份贏了7W，2月份暫時亦有2W，明晚賽事派6駒上陣，觀乎今早備戰動靜又有大舉出擊之意，不能少覷，焦點所在係第4場一班1200米的「好友心得」，此駒在7時正由助手騎往內圈踱步熱身，練者在看台督操完畢再急急腳踩車到機坪接馬，緊張到痺，鞍上人田泰安一樣好重視，見練者接完馬便即時上前與對方開搏殺會議，講到七情上面，鏡頭矚目。

「好友心得」今季8戰同程奪取3W，剛戰三班對壘孭135磅排12檔不利位置，仍可克服所有困難贏對手個半馬位，證明實力超卓，今仗越級上一班挑戰，難度更大卻可換來輕磅上陣，馬兒狀態正處於大熟大勇時，同場對手實力亦未見好超級，絕對有本錢突圍。

練者同阿田傾了10分鐘，仲未捨得返馬房，事關要睇埋第6場「鐵三角」及第8場「人和家興」兩件操後狀況，上述兩駒近績表現唔差，今鋪有好檔位配合，狀態保持作戰水準，屬於爭勝機會份子。

早餐料:

第4場:8「好友心得

第6場:7「鐵三角」

第8場:6「人和家興」

阿藍