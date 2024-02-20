舞林密碼回師谷草 方嘉柏話佢狀態好！

「舞林密碼」季內在田草1400米硬拚幾場都跑得好。

方嘉柏今季暫時取得30場頭馬，成績保持亮麗，這30場頭馬之中，多達21場來自谷草賽事，證明「黑夜之神」唔係浪得虛名。今期跑馬地夜賽，柏廐7駒正選上陣，當中第2場一班1650米谷草，就有郭富城愛駒「舞林密碼」。

「舞林密碼」季內已出戰7場賽事，除季初一仗贏馬喺跑馬地取得之外，升上二班後主要喺沙田出戰，結果亦不時跑入位置，繼續展現良好能力。方嘉柏今日(20日)接受訪問時亦表示，「舞林密碼」表現忠心穩定，季內幾場喺田草1400米都跑得好，今次回師谷草，雖然首次出戰谷草一哩，但相信「舞林密碼」會帶來亮眼表現。

方嘉柏仲話，「舞林密碼」賽前試閘保持大勇狀態，此駒跑法彈性，可以跟前亦可以留後，今次跑一哩，將會視乎步速決定走位，會吩咐田泰安守好位，為馬匹爭取好成績。練者認為「舞林密碼」仍有上升空間，睇吓今場表現如何。

至於「舞林密碼」馬主郭富城，日前已經喺馬來西亞雲頂舉行兩場演唱會，嚟緊仲有兩場演唱會。相信城城明晚入場機會唔大，睇吓「舞林密碼」可唔可以交出好表現，為城城打氣啦！