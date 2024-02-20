今屆跑馬地百萬挑戰盃 沈集成兩手準備？

跑馬地百萬挑戰盃周三晚為最終回合，列陣第4場「小霸王」、「電氣騎士」、「好友心得」，第7場「飛輪步」及第8場「合夥雄心」，合共5駒力爭最後勝利，務求超越榜首「超超比」封王。「合夥雄心」與「超超比」同為沈集成賽駒，練者兩手準備，奪標機會突出。

今屆跑馬地百萬挑戰盃，沈集成旗下「超超比」全力備戰香港經典盃及打吡，未能參與壓軸一戰，只餘下5駒有機會於周三晚反先，各駒無疑抱非勝不可心態，但對於壓軸亮相的「合夥雄心」而言，顯然較着數，若之前4匹對手未有頭馬見面，屆時只要跑季軍，亦能與「超超比」同以3冠1季49分，成為平頭冠軍，如能跑獲亞軍甚至勝出，便可稱霸今屆賽事。

第8場「合夥雄心」上仗布文接手再贏谷草1200米，贏馬過程依然輕鬆，雖然騎者停賽，回配季初贏馬拍檔艾兆禮，周三晚關鍵戰排3檔好位，絕對是穩位望贏之爭標分子。

小霸王主場打反擊

容天鵬在最後一戰派出兩駒作最後衝刺，第4場「小霸王」會與「電氣騎士」及「好友心得」正面交鋒，惟「小霸王」上仗升呢跑G1百週年紀念短途盃尚且跑第4，回師主場勝算大增。第7場另一匹容廐馬「飛輪步」改配霍宏聲，雖然是周三晚5匹衝冠賽駒之中積分最低，惟對手未能取分而牠能夠取勝，則可創造奇迹，成功絕地反擊，畢竟當銳分子今季於谷草一哩愈戰愈勇，並非毫無勝算。