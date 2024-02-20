【分分制勝】歷來1冠1亞 賽前都有呢個安排……

第1場四班1200米，採用C+3欄C+6彎跑道角逐，今季同欄同班同程賽事，雖然步速經常偏慢，但靠追分子尚非完全捱打，例如「飛漲」及「正氣青驅」俱可克服難度，後上報捷，故此剛戰後追甚勁的「星雲浩騰」，切勿掉以輕心。

「星雲浩騰」上季曾勝谷草一哩，惟當時賺盡超慢步速形勢一放而回，長力方面令人懷疑，因此之後再攻中長途賽事，悉數敗北。到近期開始修正部署，返回較短路程發展，卻交出不俗表現，先於田草1400米追回第6，只負頭馬「好勁力」兩乘多；到上次改攻谷草1200米，更成功剷入冷Q，雖被「電訊飛車」遠遠掟開，但鞍上人蔡明紹見搶Ｗ無望，末段只出八成力，仍可壓過該場3大熱門「耀寶駒」、「風中勁松」及「金哥兒」，足證本身短途能力絕不簡單。

此外，「星雲浩騰」至今所獲1冠1亞，賽前均曾到從化的登山跑道打磨，練好氣力才打硬仗，今次備戰安排相若，2月14日一課在登山跑道慢跳兩段，運步整齊有力，回港後再交蔡明紹出試，輕輕推送下反應不俗，論態持續見好，只要早段尚非脫節，有力爭取重開勝門。

■明治朗