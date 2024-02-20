【練馬師王】蔡神仙非沙田戰線 唔使吼？

上期沙田「練馬師王」，蔡約翰全日只贏1匹「快錢」，但同日另獲2亞1季，最終壓過起孖的容天鵬，季內第8次封王，全數在沙田賽事取得，故今期谷戰，自然秤低多少。

另邊廂，上季曾6次勝出「練馬師王」的告東尼，今季成績差強人意，只得11月5日沙田賽事曾經封王。當日東廐出馬10匹，雖然無一取勝，但累積4亞3季，仍足以突圍。至於今期跑馬地夜賽，告東尼共派11駒列陣，自1999年10月13日之後，是另一次出馬11匹的谷草夜賽。24年前的一戰，東廐成功起孖，推算今期亦大舉出擊，料可取得理想成績。

第7場三班1650米，東廐三路興兵，馬房報名出賽次序為「赤兔猴王」、「開心勇駒」及「又龍串鳳」，悉數排內檔起步，有利發揮。今季東廐暫有7次同場出馬3或4匹，這7場賽事俱有馬匹跑獲三甲，例如最近的G3百週年紀念銀瓶，「錶之五知」、「當年情」及「龍船狀元」拍住出擊，結果3駒全入前5名，「錶之五知」如非受困早已捧盃，由此可見告東尼的馬海戰術例有睇頭。至於今場賽事，「赤兔猴王」與「開心勇駒」最近闖入前2名，近況有保證，倘練者成功串Q，即可袋走18分，對爭取封王大有幫助。

至於東廐打頭陣的「會展二號」，至今兩戰表現欠佳，今次未必可以搶分，因此投注告東尼的「練馬師王」時，不妨等到第2場前才「入場」下注，皆因第2場的「當年情」屬餐士面，本身谷戰威力明顯勝一籌，雖然再與「越駿歡欣」碰頭，但今次受讓對手10磅之多，足以反先。

第5場「八駿笑昇」近兩仗配班德禮均獲季軍，合拍之餘，馬匹本身亦持續有進。今季谷草1800米，1檔馬成績3冠2亞3季，上名率超過一半，「八駿笑昇」回師同程兼再抽1檔，可謀出頭。

「練馬師王」開售賠率

1.告東尼 1.95倍

2.方嘉柏 3.85倍

3.羅富全 11倍

4.容天鵬 12倍

5.大衛希斯 16倍

6.沈集成 20倍

7.姚本輝 18倍

8.黎昭昇 28倍

9.伍鵬志 28倍

10.蔡約翰 30倍

11.葉楚航 50倍

12.呂健威 45倍

13.賀 賢 100倍

14.文家良 85倍

15.韋 達 100倍

21.其他練馬師(鄭俊偉/巫偉傑/丁冠豪/蘇偉賢/廖康銘/徐雨石) 70倍