【張基焦點】鼓浪飛凡喜逢弱旅

澳洲好手湯普新雖然來港後成績不算突出，但經過幾次實戰，漸漸獲得不少支持，今晚亦有8匹坐騎，「鼓浪飛凡」今回喜逢弱旅，已具變身條件。另外，「先到先得」乃一匹型格不俗的長途馬，今回增程出擊不能忽視。「共創成果」明顯有質素，今次檔位較佳，應有不同演繹。「喜旺駒」休息一段時間後，近期狀態明顯提升，在三班夠卡士，要吼。

第1場四班1200米，「鼓浪飛凡」性能比較均速，明顯要擺前放頭才會跑得好，反而留住就唔識追，長力亦未能應付1400米，因此近兩仗敗績可以抹去，始終今季明顯減分，如今只評49分應有點優勢，況且今場屬四班弱組，亦沒有明顯快馬，相信此駒可以擺前走盡顯所長，起用新騎師有鬥志，要留神。

第5場四班1800米，「先到先得」是一匹有懶性的長途馬，但跑兩次田草1400米都唔差，持續有走勢，前景樂觀，今次刻意在從化做工夫，試閘表面觀感一般，但實際上有餘力，況且突然改用防沙眼罩上陣，配合轉場兼增程，可以一博。

第3場四班1200米，「共創成果」質新馬仍未收斂，韁口頗為敏感，如果排外檔就會搶口，剛戰正因外檔落敗，今次排3檔相信會有遮擋，對手實力平平，可以交代。

第7場三班1650米，「喜旺駒」季初頻頻出擊，可惜最叻位置交代，今次休息兩個月才上陣，埋門狀態見靚，最近於從化試閘走勢理想，返回沙田操亦見有火，粗身賽駒負135磅問題不大，值得重視。