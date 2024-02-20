【進階選項】紫雲冰體力勝一籌

有馬跑時間過得特別快，剛周日方嘉柏「包裝旋風」爆出16倍半冷勝出，賽後睇新聞才提醒原來練者已相隔3個月冇贏過田草，對上次已經要數到11月「直線力山」捧走二級賽馬會盃，以一個坐擁70匹馬的大倉，加上有不少潛質甚佳的質新馬，這個成績並不理想。方嘉柏目前取得30W排第5，6場來自田草、3場泥地，換言之剩下21場全在谷草取得，今晚馬房出馬8匹，第8場「紫雲冰」可優先留意。

部署上頗似廐侶「常常有餘」，經過季內兩戰熱身後，第3戰已重開勝門。對比「常常有餘」，「紫雲冰」谷草能力更加強，上季共11戰取3冠2亞4季，演出超級準繩，不過6月拚敗翌日左前腿不良於行，且做過球節手術，因此今季較遲復出。季內首戰谷草同程輕描淡寫追回第5，計末段時間僅次於「小霸王」，當晚亦是班德禮停賽後復出首戰，人馬均未弗就當一回熱身。上場轉田草對手強且不合腳法，耗力不多。今場賽前上從化先試閘，回師三班兼重召最夾檔的霍宏聲操刀，賺體力且排檔亦理想，萬事俱備。

「紫雲冰」跑三班，「小霸王」則出戰第4場一班賽，不過同場「魅力寶駒」季內演出準繩且戰力再昇華，條件未落下風。其實以11月初田泰安跑同程，當時12檔跟前，只於終點前被「小霸王」超越輸頭位，當時讓後駒3磅。之後再對戰收窄讓1磅，同樣「小霸王」勝出。今次再對陣，「魅力寶駒」一下子反獲受讓8磅，以近期馬匹當弗氣勢，回配贏馬拍檔巴度可以跟隨「精靈勇士」、「電氣騎士」及「好友心得」等快馬之後守好位跑，鬥後勁有力殺敵。