【三重彩地帶】二降三做個真「漢子」

第6場四班1650米，「耀寶駒」加盟黎昭昇馬房後專攻谷草，連場非贏即位，惟近兩仗跑勝途1200米雖仍上名，但威脅不大，落腳轉慢增程明智。「一絕」大前仗初跑同程只負乘多，但跟前卻非最佳跑法，試馬味濃，隔兩仗後再來，用番留前鬥後可期耳目一新。「加非凡」失運綵衣投柏廐未勝，鬥志十足，1檔加田泰安是今場賣點。「勁叻仔」上季同程兩捷評40及42分，現時已進入射程，楊明綸贏過亦合拍。今場快馬不多，「鐵三角」放頭有機會賺步速形勢。

第8場三班1200米，「傑出漢子」升上二班後連場上名，二降三復佔班利，今季孭135磅曾氣走「好友心得」，負重能力有證明，三甲穩陣複膽勝任。

「紫雲冰」今季延至1月才復出，體力上有一定優勢，熱身兩場後復配贏馬拍檔霍宏聲，唔似湊熱鬧。「人和家興」上場跟住快步速，直路未有腳軟之餘，還有餘力作出抗衡，僅負短頭表現出色，7歲馬難得回勇可拚則拚。「合夥雄心」季內同程4W今場最勁，唯一挑剔是試閘起步有點論盡，銳利感稍遜。今晚東廐有一手馬在陣，「美麗邂逅」跑出水準唔怕任何對手。■海東