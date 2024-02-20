【J臣研究所】增程展現本領非凡

呢兩日馬迷仲喺度不停討論緊「朗朗乾坤」唔出閘嘅問題，心水清嘅讀者，都應該發現小弟一連兩次都係提醒大家呢一句：等練馬師教好隻馬出閘再講！事實上，筆者經常提醒大家勿將重心投注呢類馬，因為呢類馬係後天出現思想混亂問題，睇番隻馬喺澳洲出賽及試閘，雖講唔上利落，但至少係順利，到港後接連出現問題，明顯隻馬唔鍾意個環境，不想服從指示，當隻馬處於呢啲思想上嘅混亂，就會有極多問題發生，換轉喺國外，只要放佢大半年草，再避開一兩個佢唔鍾意嘅馬場就可能解決到，但喺香港基本上可做嘅唔多，其實趁隻馬仲銳，運返澳洲喺啲表列賽博一博先係上策。

先睇第7場三班1650米，唔少有近績嘅馬負輕磅，其實幾着數，「開心勇駒」及「赤兔猴王」一對東廐馬近兩場都係冇W有Q，都要留意，但睇番「開心勇駒」上場喺四班賺盡超慢步速贏，而「赤兔猴王」上場一步不蝕跑啱晒都被頭馬彈甩，兩隻馬今場都冇必勝把握。

至於「喜旺駒」實力固然超卓，但健康影響表現不穩定，加上負頂磅，賠率又非常雞肋。「飛輪步」係今場最銳一隻，但快馬多隨時被迫走三疊，又係不太可靠。

不如試吓隻「本領非凡」，中長途馬初出跑1200米已唔差，未來港前金仕芬其實已部署好跑1600米，只係有籤最終運港，隻馬跑法上非常機動可跟可鬥，雖未算十分適應但今場應會有表現，冷冷哋不妨一試。