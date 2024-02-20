【耀眼精選】星運皇爵轉場有計

韋達王牌馬「將王」，響啱啱嘅禮拜六再次出戰中東卡塔爾嘅酋長錦標，呢匹兩屆香港最佳長途馬舊年響意大利好手沈拿胯下勝出漂亮一仗，今年原班人馬全力衞冕2400米嘅國際G3，賽前已經知道今次唔易食，因為對手比上屆惡咗好多。

筆者當晚7點前已開定電腦睇網上直播，「將王」雖然輸咗只跑第5，但響慢步速加上腳部受傷雙重不利下都鬥得接近，可以講雖敗猶榮。當晚令筆者最驚喜嘅係竟然可以一次過見到多位現役歐洲好手登場，唔單止有莫雅、布宜學、馬昆、莫艾誠、高俊誠呢幾位英愛一線好手，仲有法國冠軍級嘅紀仁安、巴米高同埋偶像蘇銘倫，賽前真係諗都冇諗過會有咁多大牌騎師到當地獻技，單單睇呢批高手同場較量已經觀賞指數爆晒燈。

今期夜賽戲碼係全年谷草最強一次，跑馬地百萬挑戰盃最終花落誰家已夠晒話題性，但三大台柱缺陣賽果會否難捉摸？重心推介「星運皇爵」同「先到先得」，「星運皇爵」上仗初出田草全程受干擾未能投入賽事敗績不能作準，轉爭谷草必拚；「先到先得」跑過兩仗熱夠身，轉場增程有條件變身。另外，同樣初試谷草嘅「自己話事」，亦可加入考慮，隨時成為湯普新開齋馬。