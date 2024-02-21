【分秒在握】天時地利，仲有人和

今次賽事對於高班馬來說是甚多選擇，尤其係三班馬，有1000米及1200米可揀，「人和家興」放棄賽績昭昭的1000米而選擇繼續跑1200米，必有其見地，上仗步速甚快之下跟前仍入Q，今次排2檔當然有得爭。

對「人和家興」的研究，首先源自「雅典武士」，雖然話該駒已退出，但報名時有1200米不報而初跑1000米，已有點令人意外；至於另一匹希廐馬「好友心得」現時85分，本身位列百萬挑戰盃頭10名之內，只要報名谷戰，基本上必列正選，而且該駒百萬挑戰盃累積了36分，如果贏出有15分，亦可及時反先「超超比」，但最終「好友心得」寧願出爭一班1200米而放棄爭三班，是因為想負輕磅，還是有心成全「人和家興」呢？

一大堆推敲過後，當然要還原基本步看馬匹實力，「人和家興」谷草1200米成績1冠1亞2季，但1000米則為4冠3亞2季，單從數字去看，此駒當然以最短途為佳，不過今次寧棄1000米而爭1200米，練馬師希斯當然有其盤算。此駒上仗出爭此程遇上快步速，首800米在「心想事成」狂搶下造45秒7，比標準時間快了足足5線，亦比同晚另一場三班快了4線，結果搶頭的3駒悉數力弱，包攬了尾3名，而「人和家興」跟在第4位，不但未有力弱，埋門更與「常常有餘」火併下僅負短頭位，擺明係水準極高的一席亞軍，今次捲土重來排2檔，有分頭必再搏一回。

■長風

第8場 6人和家興 3合夥雄心

1傑出漢子 7一代天嬌