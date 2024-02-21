沙特盃公布14駒參戰 美日各佔5駒成對抗賽

本周末舉行沙特盃盛事，當地將會編跑9場賽事，而最後參戰馬匹名單已經公布，壓軸高潮沙特盃，最後階段落實14駒參戰，當中美國與日本各佔5駒，沙特主隊佔3駒，餘下一個名額則來自阿聯酋。

相比起花旗兵團由去屆只得2駒參戰，到今屆大幅增至5駒，大大加強爭標籌碼，毋須再受東瀛大軍強勢圍攻，即使日本賽駒今屆派出以去屆杜拜世界盃冠軍「盈寶奇嶽」領軍，聯同「冠威」、「取勝秘技」、「盈寶奇嶽」、「清爽口味」，與Meisho Hario之陣容，花旗兵團實力不落下風。

自2020年舉辦首屆沙特盃以來，美國殿堂級練馬師巴富達俱有派馬參戰，可惜一連3屆做阿二，由2021年Charlatan敗於「萬勝飛」，至對上兩屆「一夜成名」分別不敵「徽章路」、「本初之海」，今年又將希望，放在新勝飛馬世界盃National Treasure身上，而該役亞軍「探查男兒」（Senor Buscador），以至美國育馬者盃經典大賽冠軍「小村白馬」，亦會攜手出戰。

至於主隊3駒，難以找到一匹如前年盟主「徽章路」之級數，相信今屆沙特盃形勢，質量方面將成為美、日兩地賽駒拗手瓜局面。