八仟師轉戰澳洲 部署五月進軍一級賽

2022年洋紫荊短途錦標得主「八仟師」，由於在港表現一沉不振，自季初連續兩場大敗後，終於在10月底宣布退役，並且運返澳洲，決定在新環境下繼續服役，而新接手之練馬師，對於呢匹馬更加抱有憧憬，計劃安排此駒首個大賽目標，將會直指當地一級賽。

新接手「八仟師」練馬師，係父女檔嘅佐利同佐倩桃，佢哋對於呢匹馬並唔陌生，因為响「八仟師」來港前嘅基本訓練，就係由佢哋負責，期間仲試過一課閘，對於呢匹馬嘅潛力早就相當好。佐利又透露「八仟師」响一月中已經返抵澳洲，經過檢疫返回現時馬房，休息咗幾個禮拜，已經開始重新投入操練。

雖然在港星途只係曇花一現，但佐利指出檢查過「八仟師」後，馬匹健康毫無問題，畢竟本身只係6歲，里程仍未用盡，所以佢強調响新環境下，能夠盡快培養番佢嘅角逐興趣，展現佢嘅應有威力。

佐利對「八仟師」自視極高，已打算計劃首個大賽目標，將會出戰5月11日萬富圍馬場舉行嘅1200米G1古活錦標(The Goodwood)，在此之前或會考慮跑多一場G3先作熱身。