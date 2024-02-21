百萬挑戰盃煞科戰 CEO賣大包講足5場心水！

今晚舉行百萬挑戰盃煞科戰，共有10匹在積分榜位居前列的賽駒仍有機會爭逐成為總冠軍、亞軍及季軍。由於積分榜暫列前兩位的「超超比」及「財才」均不會在今晚列陣，因此今晚有份上陣的其中5駒有機會染指冠軍，分別是「合夥雄心」、「電氣騎士」、「小霸王」、「飛輪步」及「好友心得」。同時，亦不乏有機會取得挑戰賽亞軍及季軍的賽駒，包括「快搏」、「英雄豪邁」 及「越駿歡欣」。

第2場一班1650米，馬會CEO應家柏先生預料步速不慢。「越駿歡欣」兩次在跑馬地上陣全勝，上仗在沙田出爭三級賽，直路上受困以第7名過終點，今晚回師主場自3檔起步，可望沿途走位暢順，屬贏位之選。

第4場一班1200米，預期早段步速不會太慢。「小霸王」2檔起步，相信會留守領放馬群後的好位，此駒於同程錄得6場勝仗，上仗挑戰一級賽表現甚佳，今仗有好檔之助，為今賽的贏位之選。

「好友心得」今季於同程取得3捷，包括上仗在大外檔起步後隨即上前，沿途守在二疊第4位，直路上交出凌厲反應而獲勝，今次雖然升班角逐，但有輕磅之助，有望闖入三甲。「電氣騎士」於1月4日以出色姿態勝出同程賽事，上仗轉戰田草出閘緩慢而敗，今次抽得8檔起步無疑是一大挑戰，但此駒表現一向準繩，亦有力上名。

第7場為三班1650米，預料步速不慢，「飛輪步」甚有機會領放及具位置機會。「喜旺駒」上仗僅不敵「越駿歡欣」表現出色，屬此場贏位之選。

第8場三班1200米，「合夥雄心」今季5次角逐谷草1200米賽事取得4場頭馬，近兩場賽事於早段留居領放馬群後，直路望空後即施展凌厲後勁取勝，今仗排得3檔好位，勝望甚高。

「傑出漢子」早前曾勝出同程賽事，今次再由希威森壓陣，為今賽其中一匹三甲之選。其餘參戰馬，「怡勁力」、「一代天嬌」、「人和家興」及「怡心聲」均不容忽視，同樣可以爭三甲一席。

第9場三班1000米，預料步速偏快。「英雄豪邁」抽得4檔，可望會有暢順走位，而「帖木兒」則自11檔起步後，甚有機會留居後列，兩駒在此項水準強勁的賽事中均具贏位機會。