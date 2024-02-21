布文：直線力山實力與浪漫勇士相差唔遠

布文本周日夥拍「直線力山」出爭2000米一級賽香港金盃，他冀望馬兒摘桂而回。

「直線力山」上仗競逐三級賽百週年紀念銀瓶，結果在負頂磅之下跑獲季軍，今仗將與5項一級賽盟主「浪漫勇士」，以及打吡兼董事盃冠軍「遨遊氣泡」對壘。「直線力山」去年12月角逐香港盃，僅負於「浪漫勇士」而跑獲殿軍，表現悅目。

布文說：「我認為『直線力山』已在國際賽日證明了實力與那些佳駟相距不遠，馬兒進度良好，今仗應有力跑入三甲，且看牠的表現如何。我對馬兒上仗的表現非常滿意，牠當時負135磅上陣，雖然對手級數不及周日一仗，但經驗會告訴你，馬匹負這個磅位能交出好表現，是一個非常好的現象。我曾策騎『浪漫勇士』出操，牠的進度甚佳，但事實上『直線力山』的實力與牠不會相差太遠。」

43歲的布文本季雖曾受傷患及停賽影響，但今季已累積35場頭馬，他將於本周日復出。布文坦言：「很高興終於能重返賽場，這段時間確未能稱心如意，今季我不斷遇上阻礙，除了一再受傷，自己也有犯錯，所以我希望集中精神，改善表現，在賽季餘下時間保持穩定水準。」

與此同時，姚本輝馬房「觔斗雲」演出準繩，上仗更在艾兆禮胯下勝出百週年紀念銀瓶。艾兆禮期望今仗能夥拍此駒摘下個人在港首項一級賽。艾兆禮說：「『觔斗雲』上仗成功摘下三級賽，當時負磅甚輕，但今仗須平磅挑戰多匹頂尖賽駒，爭勝會有難度。但假如馬兒抽得好檔，便有機會如上仗般發揮實力，而且牠的末段衝刺頗佳，可望交出好表現。」