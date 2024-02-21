【戰況R3】天足貓又贏 馬主親解拉去巫廐之謎！

第3場四班谷1200米，4隻馬5至7倍，以為亂局會爆喇，點知都係開番大熱同次熱門。2月未有馬贏嘅巫偉傑，今場再派出上次入Q的「天足貓」出擊，呢隻5.7倍大熱門，起步自6檔搶到2疊放頭走，直路仲係好韌，最終頂住竄內欄後上的亞軍「晉神」，服役贏到第4W，而且田、谷及泥地1200米都贏過，堅係出路極廣嘅四班中堅分子，今次幫阿MO贏到今季第9W，至於鞍上人潘明輝，亦累積到今季第8W。

馬主歐志浩表示「天足貓」轉至巫廐後，Cody養得隻馬好好，毛色好靚，此駒上季喺伍廐贏完3場後轉至何廐，當時隻馬攰咗啲，再轉去巫廐到重新做工夫，愛駒有新鮮感，今季狀態好，練馬師應記一功，而愛駒3個場地都贏晒，表示令人滿意。至於點解將「天足貓」轉至巫廐，歐生話昔日「悅裕」喺東廐到，當時都係Cody一手包辦，而自己將「天足貓」轉倉時都有問告東尼意見，佢推薦Cody，所以都順理成章轉投巫廐，Cody處事十分認真，一拍即合。「天足貓」今場取勝後或會升上三班，歐生話會交畀Cody安排部署。

是場跑第3、4名，係擺前走的「千杯敬典」同埋熱身一仗「星運皇爵」。

第3場賽果：3-8-9-5

二重彩賽果：3-8(最後賠率32)