【賽後報告】方嘉柏：舞林密碼不合慢步速

是晚賽後報告撮要：

第1場：被查詢有關末段的騎法時，班德禮表示，「飛雲」在直路上在催策下內閃，難以受力策。他說，他於末段在坐騎持續內閃之際聽到內側騎師的呼喚，由於他擔心坐騎或正向內斜跑，他於過終點時停止催策及修正坐騎。小組考慮了他的解釋及觀看巡邏影片後，認為班德禮在此情況下的行為屬合理。

第2場：被查詢時，田泰安表示，「舞林密碼」是晚增程跑回1650米賽事，他獲指示讓坐騎順其自然及放鬆地競跑。他說，賽事早段及中段步速緩慢，坐騎略為搶口，但在趨近直路彎步速加快時未能加速。被查詢他於中段是否有機會讓坐騎推進上前以抵消慢步速時，田泰安表示，鑒於坐騎是晚增程跑回1650米及戴眼罩上陣，為確保坐騎能夠應付此程，他選擇不這樣做。練馬師方嘉柏確認他發出的策騎指示，並表示滿意田泰安採取的競跑策略。方嘉柏又說，早段的慢步速不利「舞林密碼」發揮。

第3場：內窺鏡檢查顯示「八心之威」氣管內有很多痰，同時發現此駒患有「喘鳴症」，而此駒過往也有此毛病報告。

第4場：「小霸王」氣管內有很多血。湯普新（「電氣騎士」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於接近150米處時，他容許坐騎在尚未充分帶離「美麗奔馳」下向外斜跑，導致「美麗奔馳」失去應有的跑線及須勒避。小組判罰湯普新於3月13日星期三跑馬地賽事停賽（1個香港賽馬日）。在衡量判罰輕重時，小組裁定湯普新的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第2級，也考慮了他的極佳策騎出賽紀錄。

第5場：前往起步點途中，見習騎師鍾易禮被「飛馬將軍」拋下，人馬無恙。由於此駒慢跑了一段不短的途程，因而被小組按照獸醫意見著令退出。「飛馬將軍」必須通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。「滿載歸來」在亮相圈內挨擦欄杆，其後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。賽後，希威森表示，他獲發的策騎指示是讓自大外檔出閘的坐騎於早段留後競跑。他又說，坐騎居馬群後列競跑，其後在直路上未能以勁勢衝刺。練馬師容天鵬確認所發出的指示。

第6場：艾兆禮（「耀寶駒」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於接近150米處時，他將坐騎移至「威威鬥士」內側，導致「夏日傾情」須勒避「耀寶駒」的後蹄。小組判罰艾兆禮於3月6日星期三跑馬地賽事停賽（1個香港賽馬日）。在衡量判罰輕重時，小組裁定艾兆禮的不小心策騎程度屬第2級，以及影響程度屬第2級，也考慮了他的甚佳策騎出賽紀錄。